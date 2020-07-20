Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi


Kaza, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Aycan Kısacık(29) idaresindeki 16 SÇU 95 Plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.


Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin (22) ve Mert Can Çoban hayatını kaybetti, Burak Geçimli (22) ise ağır yaralandı.


Ağır yaralı Gecimli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.


Kaza nedeni ile hayatını kaybeden Mehmet Şahin, Aycan Kısacık ve Mert Can Çoban'ın cenazeleri İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 04:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 04:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]