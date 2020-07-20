Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aycan Kısacıkidaresindeki 16 SÇU 95 Plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin ve Mert Can Çoban hayatını kaybetti, Burak Geçimli ise ağır yaralandı.

Ağır yaralı Gecimli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile hayatını kaybeden Mehmet Şahin, Aycan Kısacık ve Mert Can Çoban'ın cenazeleri İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 07:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
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