Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı

7 saat önce

Ankara'da Beypazarı-Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı.

Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı, System.String[]

Ankara'da Beypazarı- Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı-Nallıhan yolunda Alaattin B. yönetimindeki otomobil, Dutlu kaplıcaları kavşağında kontrolden çıkarak köprünün bariyerlerine çarptı. Köprüde asılı kalan araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
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