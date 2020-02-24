Son Dakika › Güncel › Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı - Son Dakika
Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı
7 saat önce
Ankara'da Beypazarı-Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:35 Kaynak: İHA
Ankara'da Beypazarı- Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı-Nallıhan yolunda Alaattin B. yönetimindeki otomobil, Dutlu kaplıcaları kavşağında kontrolden çıkarak köprünün bariyerlerine çarptı. Köprüde asılı kalan araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Son Dakika Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasında aynı aileden 3 kişi öldü TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak Öğrencilerin sevgilisi 'Fındık' isimli köpekten üzücü haber! Karantinaya alındı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı