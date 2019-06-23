Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu

13 dakika önce

İstanbul-İzmir Otobanının Yalova kesimi Kılıç gişeler mevkiinde kontrolden çıkan 34 GF 2094 plakalı araç köprüden uçtu.

Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu, System.String[]
İstanbul- İzmir Otobanının Yalova kesimi Kılıç gişeler mevkiinde kontrolden çıkan 34 GF 2094 plakalı araç köprüden uçtu. Yaklaşık 25 metreden yere çakılan araçta bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden gelen Rıfat C. (65) idaresindeki 34 GF 2094 plakalı otomobil Osmangazi Köprüsüne 2 kilometre kala Kılıç gişeler mevkiinde kontrolden çıktı. Hızla savrulan araç çarptığı çelik bariyeri de aşarak 25 metreden yere çakıldı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Rıfat C. (65) ile eşi Nuray C. (61) ve torunları Enes E. (8) ve Nisanur T. (4) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazada araç kelimenin tam anlamıyla hurdaya dönerken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
İstanbul, İzmir, Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi Hatice'nin oy kullanmaya giderken yaptığı kombin herkesi şaşırttı Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç köprüden uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]