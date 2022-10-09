KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENEREK YAMACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENEREK YAMACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

09.10.2022 08:50

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen hafif ticari aracın yamaca çarptığı kazada sürücü Ahmet Güney(27) yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen hafif ticari aracın yamaca çarptığı kazada sürücü Ahmet Güney(27) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Tahtaköprü Mahallesi'nden İnegöl ilçe merkezi istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Güney yönetimindeki 16 KED 93 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Aşırı hızın da etkisiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen araç yoldan çıkarak yamaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Güney, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Ahmet Güney'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENEREK YAMACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ METRELERCE SÜRÜKLENEREK YAMACA ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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