Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı

40 dakika önce

Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki meyve bahçesine daldı, kazada 3 kişi yaralandı Kaza Deydinler girişinde meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarındaki meyve bahçesine daldı, kazada 3 kişi yaralandı

Kaza Deydinler girişinde meydana geldi. Ayfel C. idaresindeki 16 KGM 09 plakalı cip, seyir halindeyken direksiyon hakimini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı. Bahçe etrafında örülü çitleri yıkan sürücü, ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet T. ve Esma T. yaralandı. Her üç yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kontrolden çıkan araç meyve bahçesinde daldı: 3 yaralı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:38 Kaynak: İHA
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