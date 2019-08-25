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Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına uçtu: 4 yaralı

17 dakika önce

Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına uçtu: 4 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç mısır tarlasına uçtu.

Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına uçtu: 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç mısır tarlasına uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametinde gitmekte olan K.A. idaresindeki 10 AFB 32 plakalı araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçtu. Kaza sırasında araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, E.Ö., M.A., K.A. toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından E.Ö. ve M.A. Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilirken ismi belirlenemeyen kişi ile K.A. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Adapazarı, Kaynarca, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:46 Kaynak: İHA
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