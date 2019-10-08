Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü

Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü

34 dakika önce

Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü -Sağlık ekipleri kalbi duran sürücü için seferber olduADIYAMAN - Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü

-Sağlık ekipleri kalbi duran sürücü için seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, taklalar atarak önce istinat duvarına çarpan daha sonra boş araziye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Arif Polat idaresindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp, yol kenarında bulunan boş tarla içerisine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD Ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil içerisinde bulunan sürücü Arif Polat'ı dışarıya çıkararak müdahalede bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile yoldan geçen sağlık çalışanlarının bütün müdahalelerine rağmen sürücü Arif Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Polat'ın, cenazesi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Arif Polat'ın evli 2 çocuk babası olduğu aynı zamanda eşiyle birlikte çocuk bekledikleri de öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan araç önce kaldırma çarptı ardından boş araziye düştü: 1 ölü

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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