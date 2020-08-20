Kontrolden çıkan araç önce orta refüje çarptı, ardından devrildi, 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te virajı alamayan araç ilk olarak orta refüje çarptı, ardından yan bir şekilde devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in İstasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 06 KGN 22 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sevda Alkan, Karayolları kavşağını geçine aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ilk olarak orta refüje çarptı ardından yan bir şekilde devrildi. Kazada sürücü Sevda Alkan ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Ceren Alkan (20) yaralandı. Kaza sonrası araçtan çıkamayan yaralılar Bilecik Belediyesi personelleri tarafından kurtarıldı ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen araç polis, itfaiye, AFAD ve vatandaşlar yardımıyla düzeltilip itilerek yol kenarına çekildi. Kısa süreliğine kapanan Bozüyük-Bilecik karayolu, aracın çekilmesi normale dönerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK