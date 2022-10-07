Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü

07.10.2022 21:21

Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce takla atıp yol kenarındaki tarlaya ters dönerek durdu ardından da araçta yangın çıktı.

Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce takla atıp yol kenarındaki tarlaya ters dönerek durdu ardından da araçta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre. Kozan ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesi arasındaki Bekmezci köyü yakınlarında F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya düşerek ters döndü. Otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil bir anda alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine giden Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucu yangını söndürdü. Kaza sonrası yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü - Son Dakika
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