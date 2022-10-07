Edinilen bilgiye göre. Kozan ilçesi ile Osmaniye 'nin Kadirli ilçesi arasındaki Bekmezci köyü yakınlarında F.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya düşerek ters döndü. Otomobil sürücüsünün araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil bir anda alev topuna döndü.

Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan araç önce takla attı sonra alev topuna döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.