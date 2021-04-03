Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan sürüklendi - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan sürüklendi

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüje çıkarak yan sürüklendi.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüje çıkarak yan sürüklendi. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emre Baysal idaresindeki 20 ADM 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak yan sürüklendi. Araç lastiğinin kopması sonucu dururken, yoldan geçen vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan Emre Baysal'a ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri yolda önlemler alarak trafiğin tek şerit halinde geçişini sağladı. Orta refüjde bulunan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

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