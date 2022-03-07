Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

07.03.2022 15:07
Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Çorum'da bir otomobilin kontrolden çıkması neticesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki 5 araç zarar gördü.

Çorum'da bir otomobilin kontrolden çıkması neticesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki 5 araç zarar gördü. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.Ç.(43) idaresindeki 19 ABR 737 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde cadde üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü ile birlikte otomobilde bulunan L.A.(31) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada kontrolden çıkan otomobilin çarptığı park halindeki 5 araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile cadde üzerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi
Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi

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Otomobil, Tragger, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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