Kontrolden Çıkan Araç, Oto Lastik Dükkanına Uçtu
1 saat önce
Kontrolden çıkan araç, oto lastik dükkanına uçtuBURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı.
Kontrolden çıkan araç, oto lastik dükkanına uçtu
BURSA - Bursa
'da seyir halindeki otomobile arkasından gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun alt kısmında bulunan oto lastik dükkanında bulunan başka bir aracın üstüne uçtu.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçe'si İzmir
Yolu Caddesi Kültürpark
Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Özden kontrolündeki 49 AZ 755 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Akif Yıldırgan kontrolündeki 16 UBP 90 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yolun 2 metre altında bulunan Mustafa Duman
'a ait oto lastik dükkanında park halinde bulunan başka bir otomobilin üzerine uçarak, ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Yıldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Polis
ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:52 Kaynak: İHA
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