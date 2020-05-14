Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu: 3 yaralı

MUĞLA - Muğla- Denizli Karayolu Yaraş Mevkiinde meydana gelen kazada araç tarlaya uçtu. Kazada üç kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan Denizli'ye hareket halinde olan Hasan Hüseyin Demirhan yönetimindeki 20 BB 229 plakalı araç Yaraş Mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çarptı, sonra mıcırlı yola giren araç yoldan çıkarak takla atarak tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücü Hasan Hüseyin Demirhan ile birlikte araçta olan iki kişi olmak üzere toplam üç kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.