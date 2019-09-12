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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralıTUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ovacık İlçesi Koyungölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Munzur Gözelerinde ilçe merkezine seyir halinde olan Cem A. yönetimindeki 21 BN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada, sürücüsü Cem A. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan G.G., A.İ., S.H. ve H.H. ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gencin cansız bedeni ise, yapılan incelemelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
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