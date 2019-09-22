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Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

10 dakika önce

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralıAKSARAY - Aksaray'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Z.Ö. idaresindeki 68 HE 800 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi girişinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen karayoluna girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.Ö. ve R.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 2 yaralı

Sultanhanı, Aksaray, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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