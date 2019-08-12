Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralıANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Gündoğmuş ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yayladan dönen 07 LLP 57 plakalı ticari araç sürücüsü Ali Kıpık (76), Gündoğmuş istikametinden Ortaköy mahallesi istikametine seyir halindeyken Çakalsokmağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole yuvarlandı.

Kaza sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Kıpık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Müzeyyen Kıpık ise ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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