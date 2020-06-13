Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu- Taşköprü karayolunda yoldan çıkan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve aynı araçta bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünden Kastamonu istikametine seyir halindeki Ramazan Ö. yönetimindeki hafif ticari araç Kastamonu Kurusaray köyü mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Z.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan şoför Ramazan Ö., yolcular Zefure Ö. ve Selda Ö. olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kastamonu Delet hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.