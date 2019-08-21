Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

38 dakika önce

Zonguldak'ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ta kontrolden çıkan aracın takla atarak ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak- İstanbul karayolu Elmacı mevki rampasında meydana geldi. Zonguldak'tan Kdz. Ereğli'ye seyir halindeki Hasan G. idaresindeki 67 AU 022 plakalı panelvan araç kontrolden çıkarak takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü Hasan G. kendi imkanları araçtan çıkmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza yapan araç; çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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