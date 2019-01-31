Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı

57 dakika önce

Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, System.String[]
Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarından Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. Numan Yetkin'in (23) kullandığı 03 BT 134 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkarak ters dönen araçtaki Şeyma Yetkin (23) yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan Numan Yetkin ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Afyon, Güncel
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