Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı
57 dakika önce
Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarından Afyonkarahisar-İzmir karayolunda meydana geldi. Numan Yetkin'in (23) kullandığı 03 BT 134 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkarak ters dönen araçtaki Şeyma Yetkin (23) yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazadan yara almadan kurtulan Numan Yetkin ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. - Afyonkarahisar
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
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