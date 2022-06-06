Kontrolden çıkan araç takla attı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan araç takla attı

06.06.2022 13:01
Kontrolden çıkan araç takla attı

Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ticari araç takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinden Bodrum istikametine seyreden ticari araç takla atarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu üzerinde seyreden 48 BN 689 plakalı ticari araç, Karakaya Mevkii'nde kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı..

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı
Kontrolden çıkan araç takla attı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç takla attı - Son Dakika

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