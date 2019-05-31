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Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derince D-100 karayolu 60 Evler yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolundan yan yola girmek isteyen Cemalettin H. idaresindeki 34 KM 5014 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazada araç içindeki 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Cemalettin H. ve Talat T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçta bulunan para kasası polis ekiplerince aracın sahiplerine teslim edilirken, kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
Ankara, Kocaeli, Derince, 3. Sayfa
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