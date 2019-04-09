Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı

12 dakika önce

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçta bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçta bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hafif yaralandı.
Olay; Afyonkarahisar-Konya Karayolu 4. kilometresindeki Şuhut Kavşağı'nda meydana geldi. Ali G., yönetimindeki 03 RG 162 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Fatma G. (44), Sultan G. (26), Şefika K. (55), Resul G. (9), Cahit, G. ve Ebrar G. hafif şekilde yaralandı. Olayı fark eden çevredeki araç sürücüleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladı. Polis ekipleri ise çevre trafik önlemlerini alarak olayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:43 Kaynak: İHA
Polis, Afyon, 3. Sayfa
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