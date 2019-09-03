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Kontrolden çıkan araç yolda bekleyen kadına çaptı

8 saat önce

Kontrolden çıkan araç yolda bekleyen kadına çaptı Erbaa'da feci kaza, 1 ölü, 3 yaralıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yolda dinlenmek için bekleyen Yıldız Yücel'e çarptı.

Kontrolden çıkan araç yolda bekleyen kadına çaptı

Erbaa'da feci kaza, 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yolda dinlenmek için bekleyen Yıldız Yücel'e çarptı. Gerçekleşen kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Amasya'nın Taşova ilçesinden Tokat'ın Erbaa ilçesine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 41 TF 654 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce dinlenmek için duran 52 EC 321 Plakalı bir başka araçtan inen ve yol kenarında bekleyen kadına, sonrada yol kenarında dikili olan kavak ağaçlarına çarparak şarampole savruldu. Gerçekleşen kazada talihsiz kadın Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte İ.K. ve E.K. olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat, Erbaa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:35 Kaynak: İHA
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