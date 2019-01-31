Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Aracın Kaza Anı Kamerada

Kontrolden Çıkan Aracın Kaza Anı Kamerada

23 dakika önce

Başkent'te bir otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıktı.

Başkent'te bir otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Kendi etrafında iki tur dönen aracın toprak alana girdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Ankara'da D-200 Karayolu üzerinden Çevre Yolu istikametine dönülen virajda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Yol üzerinde kaymaya başlayan otomobil, iki kez kendi etrafında dönerek yol kenarındaki toprak alana girdi. Yol kenarındaki bölgenin toprak olması nedeniyle otomobil durdu. Kazada yaralanan olmazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:56 Kaynak: İHA

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