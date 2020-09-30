Kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan beton mikseri yan yattı: 1 yaralı

ORDU - Ordu'da beton mikserinin virajı alamayarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Fatsa- Kumru yolu, İslamdağ Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif O. idaresindeki 52 K 5951 plakalı beton mikseri taşıyan çekici, virajda sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk olarak Fatsa Devlet, ardından ise Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.