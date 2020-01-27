Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - yeniden - Son Dakika

Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - yeniden

6 saat önce

Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)- YenidenKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi.

Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi. Kazada çekiciye yüklü otomobillerin içerisinde bulunan 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Körfez Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. 34 AHN 162 plakalı otomobili Konya'ya götüren Kerim Arislan yönetimindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, yol üzerinde arızalanan 55 AAH 722 plakalı araç ile karşılaştı. Bu aracı da çekicinin arka kısmında bulunan demire bağlayarak yokuş aşağıya inmeye başlayan çekici, sürücü Arslan'ın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Kazada çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) ile birlikte çekici üzerinde devrilen araçların içerisindeki Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil sağlık ekipleri çekici üzerindeki araçların içerisinde bulunan Nazım Zenkin (50) ve 6 yaşındaki Erdem Zenkin'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden Nazım Zenkin ve Erdem Zenkin'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Devrilen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - yeniden

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı
Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 05:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı - yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]