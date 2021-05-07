Kontrolden çıkan Çin roketine ilişkin açıklama: "Zarara yol açma riski son derece düşük" - Son Dakika

Kontrolden çıkan Çin roketine ilişkin açıklama: "Zarara yol açma riski son derece düşük"

07.05.2021 13:26
Kontrolden çıkan Çin roketine ilişkin açıklama:

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 29 Nisan'da yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan roketin Dünya'da zarara yol açma riskinin son derece düşük olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 29 Nisan'da yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan roketin Dünya'da zarara yol açma riskinin son derece düşük olduğunu ifade etti.

Çin'in uzay istasyonunun inşası için 29 Nisan'da fırlattığı ve bir süre sonra kontrolden çıktığı 22 tonluk Long March 5B roketine dair Pekin yönetiminden açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, roketin Dünya'da zarara yol açma riskinin son derece düşük olduğunu ifade etti. Roket için "havacılık faaliyetlerine veya karada zarara yol açma ihtimali son derece düşüktür" diyen Wenbin, roket parçalarının çoğunun atmosfere yeniden girdiği sırada yanacağını belirtti. Wenbin ayrıca, yetkililerin durum hakkında halkı zamanında bilgilendireceklerini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Long March 5B roketinin 8 veya 9 Mayıs'ta Dünya'ya düşmesinin beklendiğini açıklamıştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pekin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan Çin roketine ilişkin açıklama: 'Zarara yol açma riski son derece düşük' - Son Dakika


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