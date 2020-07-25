Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, D-130 karayolunun Ereğli mevkisinde meydana geldi. Bilal Yurt (46) yönetimindeki 45 ABY 734 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yurt ile çocukları Furkan Yurt (20) ve Miraç Yurt (9) ile ayağına demir saplanan ve araçta sıkışan eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler, polisi ve 112 Acil'i aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zeliha Yurt'u sıkıştığı yerden, bacağındaki demir parçasıyla çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt ile eşi ve çocukları, Kazada sürücü Yurt ile çocukları Furkan Yurt (20) ve Miraç Yurt (9) ile ayağına demir saplanan ve araçta sıkışan eşi Zeliha Yurt yaralandı. Kazayı görenler, polisi ve 112 Acil'i aradı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zeliha Yurt'u sıkıştığı yerden, bacağındaki demir parçasıyla çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Zeliha Yurt ile eşi ve çocukları, Karamürsel Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Yaralanan Bilal Yurt'un görevli olduğu Manisa 'dan, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atandığı, göreve başlamak için Bolu'ya gittiği öğrenildi. Araçta bulunan aileye ait muhabbet kuşu da ekipler tarafından alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, cipin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:48

Kaynak: DHA

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