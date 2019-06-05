Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı

4 dakika önce

Zonguldak'ta kontrolden çıkan cipin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta kontrolden çıkan cipin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde, Veli O'nun (60) kullandığı 67 DF 912 plakalı cip, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi.
Kazada sürücü Veli O. ile araçtaki Olgu Oruç D. (31), İrfan O. (63) ve Demir D. (1) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması Yıldırım'dan İmamoğlu'na esprili gönderme: Dikkat etsin düşmesin Elektrik abonesi sayısı 44 milyon aboneyi geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:31:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]