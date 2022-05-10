KONTROLDEN ÇIKAN CİP KIRTASİYEYE GİRDİ - Son Dakika

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri yol kenarındaki kırtasiyeye girerek durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana geldi. 61 T 0164 plakalı taksi ile 61 SB 987 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü savrularak caddede bulunan kırtasiyesinin camlarını kırarak içine girdi, taksi sürücüsü ise yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralanan taksi sürücüsünü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, araçlarda ve kırtasiyede maddi hasar meydana geldi.