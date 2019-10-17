Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı

Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı

1 saat önce

Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı Kazada lüks arazi aracın sürücüsü yaralandıBOLU - Bolu D-100 karayolu Elmalık kavşağı mevkiinde lüks arazi aracı kontrolden çıkıp refüjdeki ışıklı tabelanın ayağına çarpınca yol trafiğe kapandı.

Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı

Kazada lüks arazi aracın sürücüsü yaralandı

BOLU - Bolu D-100 karayolu Elmalık kavşağı mevkiinde lüks arazi aracı kontrolden çıkıp refüjdeki ışıklı tabelanın ayağına çarpınca yol trafiğe kapandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Bolu Elmalık mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Öztürk idaresindeki 14 DM 858 plakalı arazi aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol üzerinde bulunan uyarı tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ışıklı tabela yola devrilirken sürücüsü yaralandı. Sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen ışıklı tabela nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Tabelanın kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan cip refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı, yol trafiğe kapandı

Elmalık, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:52 Kaynak: İHA
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