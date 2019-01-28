Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Cip Üst Geçitten Uçtu: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Cip Üst Geçitten Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

Kontrolden Çıkan Cip Üst Geçitten Uçtu: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu, Karayolları Kavşağı'nda saat 04.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin kullandığı 55 BY 706 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak 5 metre yükseklikten Samsun-Sinop karayoluna düştü. Kazada sürücü ile cipte bulunan M.C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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