Kontrolden Çıkan Cip Üst Geçitten Uçtu: 2 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde üst geçitten uçan cipte bulunan 2 kişi kazayı yaralı atlattı.
Kaza, Samsun- Sinop
karayolu, Karayolları Kavşağı'nda saat 04.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'nin kullandığı 55 BY 706 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak 5 metre yükseklikten Samsun-Sinop karayoluna düştü. Kazada sürücü ile cipte bulunan M.C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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