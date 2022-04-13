Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı

13.04.2022 09:12

Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuşun önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu şoförü ağır yaralandı.

Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuşun önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu şoförü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.Ö, Ulus-Mamak hattında çalışan dolmuşuyla toplu taşıma hizmetine başlamak üzere sabah saatlerinde evinden çıktı.

Aracıyla Yeşilbayır Mahallesi 1768. Cadde'de seyir halinde olan dolmuş şoförü M.Ö, yokuştan inerken aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü, freninin boşaldığı tahmin edilen dolmuşu durdurmak için 1774. Cadde'de yol kenarındaki ATM'lere doğru direksiyonu kırdı. ATM'leri deviren araç, park halindeki hasta servisine çarparak durdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan M.Ö'yü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sırasında dolmuşta yolcu olmadığı öğrenildi.

Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı
Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı

YORUMLAR
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Ulus, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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