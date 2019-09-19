Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı
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Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

2 saat önce

Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktıÇin, (DHA)- Çin'de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı.

Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

Çin, (DHA)- Çin'de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Çin'de 50 bin ton ağırlığındaki 'Hua Jiang 17' isimli kargo gemisi, Taizhou kentindeki bir limandan ayrıldığı sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan gemi, çarptığı iskelenin yıkılmasına sebep oldu. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerel medya, limanın bir süre kapatıldığını, kazaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:08 Kaynak: DHA
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