Kaza, Adapazarı istikameti Müezzinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 54 AAK 776 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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