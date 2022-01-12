KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ DENİZE DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

SAMSUN'da direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü Y.Ö. (25) idaresindeki hafif ticari araç, kayalıkları aşarak denize devrildi. Sürücü denizden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Y.Ö. idaresindeki 55 VE 617 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hafif ticari araç, kayalıkları aşarak denize devrildi. Y.Ö. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ö. tedavi altına alındı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar dalış yaparak denizde başka kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Başka bir kişiye rastlanılmamasının ardından vinç vasıtasıyla denizden alınan hafif ticari araç, çekici ile otoparka götürüldü.