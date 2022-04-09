Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı

09.04.2022 12:55
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı

Antalya'da hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesinde Kızıltoprak Mahallesi 939 Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi istikametine seyir halinde Fatih İ.'nin kullandığı 07 AET 304 plakalı hafif ticari araç, sokak kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkıp apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Davut İ. ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifade için karakola götürüldü, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı

YORUMLAR
500
Başkan Uysal: 'Bizim gıdamız dertleri çözmek' Başkan Uysal: 'Bizim gıdamız dertleri çözmek' Başkan Uysal: 'Muratpaşa yıldızlaşıyor' Başkan Uysal: 'Muratpaşa yıldızlaşıyor'

Muratpaşa, Antalya, Tragger, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Lüks aracın dört lastiğini de çaldılar: Jantsız ve lastiksiz kalan araçtaki zarar 25 bin TL
12:55 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel vücudunu sımsıkı saran taytıyla ortalığı yıktı geçti!
12:53 Dünyaca tanınan fenomen Tana Mongeau sokak ortasında üzerini değiştirdi
12:32 Esenyurt'ta 3 çocuk annesi Ceylan'ın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
12:29 İş arkadaşının anahtarını çaldı, evine hırsız yolladı, mobil bankacılık üzerinden adına kredi çekti
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 13:05:14. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement