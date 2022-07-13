Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki 11 AT 318 plakalı hafif ticari araç sürücü Bekir U. Sürüm Deresi mevkiinde geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan araç kiraz bahçesine uçarken, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Fatma U. (53) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan hafif ticari araç kiraz bahçesine uçtu - Son Dakika

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