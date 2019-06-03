Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Çapmanın etkisiyle takla atan aracın içerisinde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün 16.30 sıralarında Milas- Selimiye karayolunda meydana geldi. Milas'tan Selimiye istikametine giden Muhammet Zeki Aydın'ın (58) idaresindeki 48 LG 057 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan Nurgul İnan'ın (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Zeki Aydın ile 4 yaşındaki Nil Derin ise 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Nurgul İnan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:27 Kaynak: DHA
Zeki Aydın, Muğla, Milas, Güncel
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