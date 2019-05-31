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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

28 dakika önce

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli Derince ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli Derince ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza Derince D-100 Karayolu 60 Evler yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolundan yan yola girmek isteyen Cemalettin H. idaresindeki 34 KM 5014 plakalı hafif ticari araç, bir anda sürücüsünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada araç içindeki 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Cemalettin H. ve Talat T. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan araçta bulunan para kasası polis ekiplerince aracın sahiplerine telim edilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:41 Kaynak: İHA
Kocaeli, Derince, 3. Sayfa
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