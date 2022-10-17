Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 2 yaralı

17.10.2022 22:13
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman kara yolunun 76'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet S. idaresindeki 44 AH 940 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak geçtiği karşı şeritte takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Davut Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı Son dakika haber: Yağmur kazaya yol açtı, kayan araç takla attı: 1 yaralı Malatya gündem haberleri... Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı Malatya gündem haberleri... Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı : 2 yaralı - Son Dakika
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