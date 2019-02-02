Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı: 1 Ölü

Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı: 1 Ölü

1 saat önce

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı: 1 ölüİSTANBUL - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun gaz tankerine çarpması sonucu yaşanan kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu Gaz Tankerine Çarptı: 1 Ölü, System.String[]
Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun gaz tankerine çarpması sonucu yaşanan kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti. Kamyon ve gaz tankeri uzun uğraşlar sonucunda yoldan kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, gaz tankerinde de sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyolun Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapatıldı.
Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon şoförü Bahattin Albayrak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförünü tanıyan Selami Kayseri isimli vatandaş yaşananları şöyle anlattı: "Şoför kalp krizi geçiriyor esasen. Kalp krizi geçirdiği için de direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere vuruyor. Park halindeki tankere çarparak kaza yaptı. Hastaneye kaldırıldı. Maalesef değerli bir arkadaşımızdı, kaybettik kendisini. Ailesine hepimize geçmiş olsun diyoruz. Başları sağ olsun diyoruz. Aracı da kaldırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

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