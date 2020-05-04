Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu makaslayarak durabildi: 1 yaralı - Son Dakika

- Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu makaslayarak durabildi: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak makasladı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Can B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen kamyon yoldan çıktı. Ağaçlara çarpan kamyon makaslayarak durabildi. Kazada kamyon sürücüsü Can B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Can B. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.