Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...
Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...

Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...

27 dakika önce

Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere çarptı: 3 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı.

Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere çarptı: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi, Eski Dülük Caddesi üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce yolda temizlik yapan temizlik işçisine çarptı. Daha sonra kaldırma çıkan halk otobüsü, hızını alamayarak kaldırımda bekleyen 2 kardeşe çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...

Şehitkamil, Gaziantep, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, takipçilerine çıplak pozla teşekkür etti
Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]