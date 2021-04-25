Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, 1 yaralı

Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, 1 yaralıBURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, 1 yaralı BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu Ankara istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Öner Koçak(43) yönetimindeki 42 DBK 53 plakalı TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan TIR, karşı yöne geçerek devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. TIR'ın dorsesindeki hurdalar yol kenarına saçıldı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yol tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaldırılınca trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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