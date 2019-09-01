Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var
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Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var

3 saat önce

Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var Enkaz altında kalanların olduğu bildirildi KAYSERİ - Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var

Enkaz altında kalanların olduğu bildirildi KAYSERİ - Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu tahmin ediliyor.

Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sebebi belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkan iş makinesi yol üzerindeki eve çarparak durabildi. Kazada evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin enkaz üzerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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