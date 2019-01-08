Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

Kontrolden Çıkan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi

6 dakika önce

Niğde'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi.

Kontrolden Çıkan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi, System.String[]
Niğde'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi.

Şehir merkezinde Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon, merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlerken, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Bir apartmanın bahçesine devrilen kamyonun şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Kayabaşı, Niğde, Güncel
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