Kontrolden Çıkan Kamyon Apartman Bahçesine Devrildi
6 dakika önce
Niğde'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi.
Niğde
'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, apartmanın bahçesine devrildi.
Şehir merkezinde Hızır A. yönetimindeki 59 NG 454 plakalı kamyon, merkez Aşağı Kayabaşı
Mahallesi'nde yokuş aşağı ilerlerken, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bir apartmanın bahçesine devrilen kamyonun şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:16 Kaynak: AA
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