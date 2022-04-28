Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu

28.04.2022 14:39
Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyon, evin bahçe duvarlarını yıkarak eve metreler kala durabildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan kamyon, evin bahçe duvarlarını yıkarak eve metreler kala durabildi.

Kaza, Yeni Mahalle Kayadibi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 06 FM 7213 plakalı BMC marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bahçe duvarını yıkarak eve metreler kala durabildi. Yaralananın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici yardımıyla kamyon bulunduğu yerden kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu
Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu
Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu

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Sapanca, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan kamyon bahçe duvarını yıktı, eve metreler kala durdu - Son Dakika


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