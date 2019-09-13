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Kontrolden çıkan kamyon boş araziye girdi: 2'si ağır 4 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye girdi: 2'si ağır 4 yaralıSİİRT - Siirt'te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye girdi: 2'si ağır 4 yaralı

SİİRT - Siirt'te kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye girmesiyle meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Akyamaç köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BBV 52 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan kamyon boş araziye girdi: 2'si ağır 4 yaralı

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:56 Kaynak: İHA
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